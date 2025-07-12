Игра в классиков: в Большом представили четыре балета Стравинского

Большой и Мариинский чествуют Игоря Стравинского. Фестиваль, посвященный композитору, открыли вечерами одноактных балетов. 10 и 11 июля на Исторической сцене главные театры страны показали сразу четыре балета композитора: «Жар-птицу», «Петрушку», «Свадебку» и «Весну священную». Музыкальный руководитель масштабной постановки — Валерий Гергиев. «Известия» рассказывают о том, как прошла премьера.
Возвращение «Les Saisons Russes».
Открывая 249-й сезон в Большом театре в сентябре 2024 года, Валерий Гергиев анонсировал полсотни премьер, чем тогда удивил журналистов. Но своему плану руководитель следует точно.
— За прошедшие 15 месяцев мы показали уже около 30 постановок, которые здесь не шли, — сказал сейчас Гергиев. — Делаем мы это, как говорится, в четыре руки, подключая возможности Большого и Мариинского театров. Безусловно, наши долги перед русскими композиторами мы продолжим отдавать, не затягивая надолго.
На сцену Большого за это время вернулись Прокофьев, Римский-Корсаков, Чайковский, Верди, а теперь еще и Стравинский. И такого праздника его творчества поклонники даже представить не могли — сразу четыре одноактных балета композитора в постановке звездной команды. Восстановлением «Жар-птицы» и «Петрушки» в хореографии Михаила Фокина занимался народный артист России Андрис Лиепа. Он репетировал с труппой ГАБТ. Мариинский привез «Весну священную» в хореографии Миллисент Ходсон по мотивам хореографии Вацлава Нижинского и «Свадебку» в хореографии Брониславы Нижинской.
Первые показы прошли 10 и 11 июля. Сцена была оформлена в стиле «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Такой же синий бархатный занавес Les Saisons Russes украшал французский театр Шатле. Это неслучайно. Свою «Жар-птицу» Стравинский как раз создал по заказу великого импресарио. Композитор сочинил этот балет, а следом для антрепризы — «Петрушку» и «Весну священную».
— Это уникальная страница в истории русского балета и театра, даже небывалая — с показом четырёх балетов в один вечер, — сказал генеральный директор Большого театра, худрук — директор Мариинского театра Валерий Гергиев. — Мы шаг за шагом осваиваем пространство, которое Стравинский видел, слышал. А он еще говорил, что у него слог русский, он думал по-русски, и в конце жизни тоже, хотя уже жил в Америке. Похоронен он рядом с Дягилевым под Венецией.
Тряпичная игрушка и компания.
В итоге четыре балета Стравинского с легкой руки Валерия Абисаловича получили прописку на сценах Большого и Мариинского театров. Тем, кому посчастливилось увидеть их, покажется, что не иметь в репертуаре самые значительные его произведения непростительно. «Жар-птицу», например, долгое время ставили на Западе, где она пользовалась большой популярностью. Впервые появилась на сцене Большого театра в 1964 году (дирижёр Марк Эрмлер, хореография Михаила Фокина, художник Александр Головин). В 1982 году спектакль был восстановлен, однако надолго не задержался в репертуаре и с тех пор не появлялся в стенах Большого. Теперь произведение русского композитора — на главных сценах страны.
— Я рад и счастлив, что Большой театр имеет возможность сделать вечер Стравинского в таком потрясающем объёме: две крупнейшие и лучшие труппы мира объединяются под руководством маэстро Гергиева для того, чтобы создать незабываемым вечер для зрителей, — сказал народный артист России, балетмейстер-постановщик Андрис Лиепа.
Главные партии исполнили ведущие артисты балетных трупп Большого и Мариинки. В «Весне священной» зал аплодировал Евгении Савкиной, Елене Баженовой, Сослану Кулаеву. В «Свадебке» за сложную хореографию отвечали Юлия Спиридонова, Екатерина Михайловцева, Василий Щербаков, Никита Вронских. В балете «Жар-птица» Артемий Беляков вышел в образе Ивана-царевича, заглавную партию исполнила Алёна Ковалёва.
А в «Петрушке» на сцене развернулась настоящая ярмарка с площадным театром. Им заправлял бородатый Фокусник, которого играл Камиль Янгуразов. Среди его кукол Балерина — Анастасия Сташкевич, Арап — Ратмир Джумалиев. Первый солист Большого театра Даниил Потапцев исполнил партию Петрушки.
— Это одна из самых интересных партий, — сказал Даниил Потапцев, — Было непривычно изображать тряпичную куклу. Чтобы добиться пластики Петрушки, надо было расслабиться, но не забывать про хореографию. У него нет костей, ноги не держат, подкашиваются. Он хочет, но не может ничего сделать.
Для современных творческих групп работа с материалами Стравинского почетна и становится возможностью прикоснуться к великим не только в лице композитора. Над оформлением «Жар-птицы» и «Петрушки» для «Русских сезонов» Дягилева в Париже работали Бенуа и Леон Бакст. Для «Весны священной» декорации и костюмы создавал Николай Рерих. А для «Свадебки» — Наталья Гончарова. Что не имя, то — высота.
— Эта реконструкция балетов является поклонением великим мастерам, — говорит художник по костюмам Анатолий Нежный. — Для нас всех огромное счастье просто прикоснуться к этому материалу.
Создать сказку на сцене было задачей исполнительницы роли Жар-птицы Алены Ковалевой. Несмотря на то, что музыка Стравинского непроста, но репетиции и многочисленное прослушивание привели к легкости в исполнении.
— Для меня это была насыщенная работа с Андрисом Лиепой, который переносил спектакль на сцену Большого театра, — признается прима-балерина Алена Ковалева. — Мы искали новые краски, вдохновляясь исполнительницами прошлых лет. Ориентиром для меня была Нина Ананиашвили. Она создала эпический образ Жар-птицы.
На сцене в этот вечер был шедевр хореографии, музыки и изобразительного искусства. И несмотря на то, что спектакль закончился почти в полночь, зрители не уходили, досмотрели все четыре акта. 13 и 14 июля зрители могут оценить работу хореографов Большого театра. В афише ГАБТ два из четырех одноактных балета Стравинского — «Петрушка» и «Жар-птица».