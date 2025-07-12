Игра в классиков: в Большом представили четыре балета Стравинского

В итоге четыре балета Стравинского с легкой руки Валерия Абисаловича получили прописку на сценах Большого и Мариинского театров. Тем, кому посчастливилось увидеть их, покажется, что не иметь в репертуаре самые значительные его произведения непростительно. «Жар-птицу», например, долгое время ставили на Западе, где она пользовалась большой популярностью. Впервые появилась на сцене Большого театра в 1964 году (дирижёр Марк Эрмлер, хореография Михаила Фокина, художник Александр Головин). В 1982 году спектакль был восстановлен, однако надолго не задержался в репертуаре и с тех пор не появлялся в стенах Большого. Теперь произведение русского композитора — на главных сценах страны.