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Народный календарь. Почему нельзя переезжать 15 июля

15 июля православные чтят память о святителе Фотии, митрополите Киевском. Также они вспоминают положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

15 июля православные чтят память о святителе Фотии, митрополите Киевском. Также они вспоминают положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

По традиции в этот день верующие чтили Берегиню — славянское божество, мать всех духов и богатства земли. Она часто символизировалась у православных с березой. 15 июля молодые девушки поклонялись в лесу этому дереву, просили о любви и счастье.

Также в эту дату запрещалось менять место жительства или совершать длительные поездки — это могло навлечь в жизнь беду, финансовые трудности и проблемы в работе. Если человек нарушал запрет, могли также появиться и проблемы со здоровьем.

Приметы погоды:

На деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима придут раньше срока.

Коли на кончиках листьев травы появилась роса, жди осадков.

Если в муравейниках открыты ходы, придет ветер ветру, а ежели днем муравьев не видно — быть дождю.

Именины: Арсений, Фотий.