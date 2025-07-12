Народный календарь. Почему нельзя переезжать 15 июля

15 июля православные чтят память о святителе Фотии, митрополите Киевском. Также они вспоминают положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
По традиции в этот день верующие чтили Берегиню — славянское божество, мать всех духов и богатства земли. Она часто символизировалась у православных с березой. 15 июля молодые девушки поклонялись в лесу этому дереву, просили о любви и счастье.
Также в эту дату запрещалось менять место жительства или совершать длительные поездки — это могло навлечь в жизнь беду, финансовые трудности и проблемы в работе. Если человек нарушал запрет, могли также появиться и проблемы со здоровьем.
Приметы погоды:
На деревьях появилось много желтых листьев — осень и зима придут раньше срока.
Коли на кончиках листьев травы появилась роса, жди осадков.
Если в муравейниках открыты ходы, придет ветер ветру, а ежели днем муравьев не видно — быть дождю.
Именины: Арсений, Фотий.