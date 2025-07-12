Трамп может объявить о санкциях против России через три дня: в Белом доме до сих пор нет согласия

Президент США Дональд Трамп готовится вот-вот объявить о новых санкциях против России, сообщил обозреватель Bloomberg TV Грег Салливан. По его информации, заявление может быть сделано уже 14 июля. При этом Салливан отметил, что Белый дом пока не определился с окончательной позицией по этому вопросу.
Кроме того, Салливан указал, что Трамп может сообщить о поставках оружия Украине. Он связал это с недавней встречей госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, где обсуждалась ситуация вокруг Украины.
Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что решение о введении санкций против России будет принимать только он сам. В интервью NBC News президент заявил, что любые ограничительные меры против Москвы зависят исключительно от его решения. Он также уточнил, что Конгресс не сможет ввести санкции без его одобрения.
Трамп добавил, что законопроект о санкциях должен сохранять за президентом полный контроль. По его словам, документ, который готовит Конгресс, будет жестким, но только глава государства в праве решать, применять его или нет.