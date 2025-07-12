Трамп может объявить о санкциях против России через три дня: в Белом доме до сих пор нет согласия

Ранее Дональд Трамп подчеркивал, что решение о введении санкций против России будет принимать только он сам. В интервью NBC News президент заявил, что любые ограничительные меры против Москвы зависят исключительно от его решения. Он также уточнил, что Конгресс не сможет ввести санкции без его одобрения.