Азербайджан сворачивает торговлю с Россией: что может пропасть из супермаркетов

— Прежде всего Азербайджан лидирует по поставкам томатов — не менее 141,9 тысячи тонн томатов было ввезено за 2024 год. Однако в данной ситуации гораздо больше проблем может возникнуть у местных фермеров, так как иных рынков сбыта на такие объёмы у Азербайджана попросту нет, а ближайший торговый конкурент — Турция — также старается наращивать поставки своих томатов в Россию, — заявил Илья Березнюк в беседе с Life.ru.