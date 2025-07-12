Главу Чечни Рамзана Кадырова ввели в Зал cлавы лиги ACA

Руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова включили в Зал славы лиги ACA. Торжественное событие состоялось 11 июля в Грозном на турнире ACA 189.
Главным поединком турнира стал бой за титул чемпиона в лёгком весе между Абдулом-Азизом Абдулвахабовым и Али Баговым. Турнир посвятили памяти выдающегося спортсмена, трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.
В 2024 году президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова в Кремле орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что глава государства лично вручил Кадырову эту высокую награду.
По словам Дудаева, орден отметили заслуги Кадырова в укреплении российской государственности, повышении обороноспособности страны, а также значительные успехи Чечни в экономике и социальной сфере.