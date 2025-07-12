Главу Чечни Рамзана Кадырова ввели в Зал cлавы лиги ACA

В 2024 году президент России Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова в Кремле орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что глава государства лично вручил Кадырову эту высокую награду.