«Рву и мечу, но люблю»: Жена Овечкина — о скандалах, скромном стиле и жизни с самым ярким хоккеистом России

Но даже выбрав семейную жизнь, она всё равно остаётся объектом для обсуждения. При этом как таковых поводов она не даёт. Но хейтеры всегда найдут к чему придраться. Так, ей часто делают замечания по поводу стиля. Настасья всегда одевается очень скромно, хоть и носит крупные мировые бренды, такие как Chanel, Dior, Balenciaga и Versace. Даже макияж девушка делает в стиле no-makeup, а волосы или распущенные, или аккуратно собраны в хвост. Если надевает украшения, то они не броские, а, наоборот, очень элегантные и спокойные. Поклонники уверены, что денег её мужа точно хватит, чтобы выглядеть ярче и одеваться более ярко. Фанаты не понимают, почему она не пользуется сполна всеми возможностями, и часто пишут ей о её стиле в соцсетях.