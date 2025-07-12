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Кадыров попал в Зал славы престижной бойцовской лиги. Видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров включен в Зал славы бойцовской лиги ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщили организаторы турнира, который проходит 11 июля в Грозном в память о трехкратном олимпийском чемпионе Бувайсаре Сайтиеве.

Рамзану Кадырову вручили памятный презент на турнире ACA.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров включен в Зал славы бойцовской лиги ACA (Absolute Championship Akhmat). Об этом сообщили организаторы турнира, который проходит 11 июля в Грозном в память о трехкратном олимпийском чемпионе Бувайсаре Сайтиеве.

В ходе церемонии Кадырову, находившемуся в зале, вручили памятный подарок. Организаторы отметили вклад главы республики в развитие смешанных единоборств и поддержку молодых спортсменов: «Введение Рамзана Ахматовича Кадырова в Зал славы — это признание его заслуг перед российским спортом», — сообщение представителей лиги опубликовано в telegram-канале «Ahmat MMA».

Турнир ACA 189 собрал ведущих бойцов со всей страны. Главное событие вечера — титульный поединок в легком весе, где чемпион Абдул-Азиз Абдулвахабов попытается защитить пояс против Али Багова. Помимо этого, на турнире выступят спортсмены из различных регионов РФи ближнего зарубежья.

В марте в Грозном решили переименовать улицу в честь легендарного спортсмена Сайтиева. Об этом напоминает RT. По мнению друзей умершего и многих бывших соперников, после себя чеченский спортсмен оставил «гигантское наследие».

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