Кадыров попал в Зал славы престижной бойцовской лиги. Видео

В ходе церемонии Кадырову, находившемуся в зале, вручили памятный подарок. Организаторы отметили вклад главы республики в развитие смешанных единоборств и поддержку молодых спортсменов: «Введение Рамзана Ахматовича Кадырова в Зал славы — это признание его заслуг перед российским спортом», — сообщение представителей лиги опубликовано в telegram-канале «Ahmat MMA».