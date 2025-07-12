Магнитные бури 12 июля 2025: прогноз для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга

12 июля 2025 года геомагнитная обстановка остается спокойной, несмотря на серию солнечных вспышек. По данным Института космических исследований РАН, за последние сутки на Солнце зафиксировано 13 вспышек С-класса, некоторые из которых приближались к М-классу. Однако все они произошли не в направлении Земли, поэтому их влияние на магнитосферу минимально.