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Магнитные бури 12 июля 2025: прогноз для Самары, Москвы и Санкт-Петербурга

Солнечная активность сегодня12 июля 2025 года геомагнитная обстановка остается спокойной, несмотря на серию солнечных вспышек.

Солнечная активность сегодня.

12 июля 2025 года геомагнитная обстановка остается спокойной, несмотря на серию солнечных вспышек. По данным Института космических исследований РАН, за последние сутки на Солнце зафиксировано 13 вспышек С-класса, некоторые из которых приближались к М-классу. Однако все они произошли не в направлении Земли, поэтому их влияние на магнитосферу минимально.

Ключевые показатели на 12 июля:

Вероятность магнитной бури — 12%;

Вероятность геомагнитных возмущений — 25%;

Индекс Ap (геомагнитных возмущений) — 10 (при норме до 15);

Поток солнечного радиоизлучения (F10.7) — 105 (незначительное снижение).

Прогноз по городам.

Москва, Санкт-Петербург, Самара: спокойная геомагнитная обстановка, метеочувствительные люди могут не опасаться серьезного воздействия.

Солнечная активность с 9 по 11 июля.

9 июля: 2 вспышки (одна М-класса), индекс активности — 5.4;

10 июля: 13 вспышек С-класса (самая сильная — C8.9), индекс — 4.5;

11 июля: 2 вспышки С-класса, индекс — 5.2.

Ученые отмечают, что текущая активность Солнца может сигнализировать о завершении периода затишья, но пока Земля остается вне зоны риска.

Прогноз магнитных бурь на июль 2025.

По последним данным, опасные периоды ожидаются:

22−23 июля — магнитные бури средней интенсивности;

21, 28−29 июля — геомагнитные возмущения.

Важно! Долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от новых вспышек на Солнце.

Рекомендации для метеочувствительных людей.

Врачи советуют:

Избегать тяжелых физических нагрузок;

Проводить больше времени на свежем воздухе;

Соблюдать режим сна (не менее 7−8 часов);

Пить больше воды и избегать стрессов;

При ухудшении самочувствия (головная боль, слабость, скачки давления) — обратиться к врачу.

Итог.

12 июля 2025 года — благоприятный день с точки зрения геомагнитной обстановки. Однако стоит подготовиться к возможным бурям в конце месяца. Следите за обновлениями прогнозов!