Иеромонах Макарий объяснил, почему на могиле Старовойта был установлен крест

По его словам, самоубийц сейчас обычно хоронят на обычных, светских кладбищах, где на могилах устанавливают символы, которые соответствуют религиозной принадлежности покойного. Но, если бы речь шла о церковном кладбище, то таких усопших погребали бы за его пределами.