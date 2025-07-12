Иеромонах Макарий объяснил, почему на могиле Старовойта был установлен крест

На Смоленском кладбище в Петербурге 11 июля состоялось прощание с экс-министром транспорта России Романом Старовойтом. Несмотря на то, что он покончил жизнь самоубийством, на его могиле установили православный крест. Причину этого объяснил иеромонах Макарий из Иваново-Вознесенской епархии РПЦ.
— Устройство могилы — не догмат, это обычай, которым управляют хозяева могилы, родственники. Ставить крест самоубийце — это на их усмотрение. Церковь здесь управляет только совершением богослужения, общественной молитвой, — пояснил он изданию Life.ru.
Также священнослужитель напомнил, что человек, который совершил самоубийство в здравом уме, тем самым отказывается от принадлежности к православному сообществу. В таких случаях церковь не проводит заупокойную службу, оставляя участь человека «на волю Божию».
По его словам, самоубийц сейчас обычно хоронят на обычных, светских кладбищах, где на могилах устанавливают символы, которые соответствуют религиозной принадлежности покойного. Но, если бы речь шла о церковном кладбище, то таких усопших погребали бы за его пределами.
О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Предположительно, причина самоубийства бывшего министра могла быть связана с возможным уголовным делом.