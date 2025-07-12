Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни: причину возгорания нашли в «зеленой» повестке

Ранее власти департамента Од сообщили, что крупный лесной пожар, охвативший более 2000 гектаров на юге Франции, был взят под контроль. Огнеборцам потребовалось три дня, чтобы локализовать возгорание. В тот же день в департаменте Буш-дю-Рон удалось справиться с пожаром, затронувшим Марсель. В результате этого происшествия пострадали около 100 человек, из них 24 были доставлены в больницы. Огонь уничтожил 10 зданий.