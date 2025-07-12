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Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни: причину возгорания нашли в «зеленой» повестке

BFMTV: на территории поместья Джорджа Клуни на юге Франции произошел пожар.

Источник: Комсомольская правда

На юге Франции, в поместье американского актера Джорджа Клуни, расположенном в коммуне Бриньоль департамента Вар, 11 июля вспыхнул пожар, сообщил французский телеканал BFMTV.

Возгорание началось в парке солнечных батарей, расположенном на территории имения. Пламя распространилось на площадь около 300 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Ранее власти департамента Од сообщили, что крупный лесной пожар, охвативший более 2000 гектаров на юге Франции, был взят под контроль. Огнеборцам потребовалось три дня, чтобы локализовать возгорание. В тот же день в департаменте Буш-дю-Рон удалось справиться с пожаром, затронувшим Марсель. В результате этого происшествия пострадали около 100 человек, из них 24 были доставлены в больницы. Огонь уничтожил 10 зданий.