Четыре белки нападают на посетителей зоопарка в Омске в поисках еды

В Омском зоопарке сотрудники обратили внимание на неожиданную активность белок, которые начали навязчиво взаимодействовать с посетителями в поисках угощений.
Как сообщили представители учреждения в социальных сетях, несколько зверьков стали регулярно подходить к людям, заглядывать в сумки и карманы, проявляя настойчивость в попытках добыть еду.
По наблюдениям специалистов, белки устроили настоящую конкуренцию за внимание гостей и доступ к корму. Несмотря на наличие достаточного количества пищи в естественной среде, они предпочитают не тратить силы на поиск желудей и шишек, а получать лакомства прямо из рук.
Однако такое поведение может обернуться неприятностями: в первую очередь — для детей, родители которых стремятся запечатлеть «умилительный момент» общения с животным.
Сотрудники зоопарка предупреждают, что никакой информации о состоянии здоровья белок у них нет, и просят относиться к ним с осторожностью. Животные, по их словам, воспринимают людей не как друзей, а как удобный источник еды.
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