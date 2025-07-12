Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре белки нападают на посетителей зоопарка в Омске в поисках еды

Сотрудники зоопарка предупреждают, что никакой информации о состоянии здоровья белок у них нет.

Источник: АиФ Воронеж

В Омском зоопарке сотрудники обратили внимание на неожиданную активность белок, которые начали навязчиво взаимодействовать с посетителями в поисках угощений.

Как сообщили представители учреждения в социальных сетях, несколько зверьков стали регулярно подходить к людям, заглядывать в сумки и карманы, проявляя настойчивость в попытках добыть еду.

По наблюдениям специалистов, белки устроили настоящую конкуренцию за внимание гостей и доступ к корму. Несмотря на наличие достаточного количества пищи в естественной среде, они предпочитают не тратить силы на поиск желудей и шишек, а получать лакомства прямо из рук.

Однако такое поведение может обернуться неприятностями: в первую очередь — для детей, родители которых стремятся запечатлеть «умилительный момент» общения с животным.

Сотрудники зоопарка предупреждают, что никакой информации о состоянии здоровья белок у них нет, и просят относиться к ним с осторожностью. Животные, по их словам, воспринимают людей не как друзей, а как удобный источник еды.

Ранее жители села Якшур-Бодья в Удмуртии рассказали о нашествии тысяч кур.