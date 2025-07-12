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Рамзану Кадырову вручили почетные шингарты и ввели в Зал славы лиги единоборств

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, был удостоен введения в Зал славы российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА).

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, был удостоен введения в Зал славы российской лиги смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА). Трансляция велась на сайте спортивной организации.

Церемония прошла в рамках 189-го официального турнира лиги. Состязания начались вечером 11 июля в городе Грозный, столице Чечни.

В ходе прямого эфира АСА главе Республики вручили декоративные перчатки для ММА-боев с символикой лиги. Подаренные Рамзану Кадырову почетные шингарты были украшены золотыми вставками.

Стоит отметить, что новое крупное спортивное мероприятие в Чечне не является единственным важным событием для главы региона. Всего неделей ранее Рамзан Кадыров отпраздновал свадьбу своего третьего сына.

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