ФТС: В Новороссийске пресечён незаконный импорт 1320 винтовок из Турции

Попытка ввести в заблуждение таможню обернулась для импортёра 1320 винтовок серьезными проблемами в Новороссийске. Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии оружия из Турции, владелец которой пытался задекларировать его как безвредные пневматические винтовки мощностью до 3 Дж. Об этом сообщили представители пресс-службы ФТС.
Бдительность инспекторов Новороссийского юго-восточного таможенного поста сыграла ключевую роль: их насторожили неаккуратная переупаковка и отсутствие части маркировки на коробках. Возникшие подозрения относительно заявленных характеристик винтовок были проверены баллистической экспертизой.
Экспертиза установила, что реальная дульная энергия оружия многократно превышает заявленную, что позволяет классифицировать его как охотничье гражданское пневматическое оружие. Для законного ввоза такой продукции в РФ необходимы специальные разрешения Росгвардии, которых у импортёра не оказалось.
Теперь юридическое лицо-импортер столкнется с административной ответственностью по ст. 16.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 50 до 300 тысяч рублей и возможную конфискацию всей партии оружия.
Ранее сообщалось о задержании во Владимирской области «Газели» с «синтетикой» на 6 млрд рублей. Желтая жидкость находилась в 30 металлических бочках объемом 50 литров каждая. Экспертиза подтвердила, что это запрещенный к ввозу прекурсор, пригодный для изготовления наркотиков.
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