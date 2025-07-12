ФТС: В Новороссийске пресечён незаконный импорт 1320 винтовок из Турции

Попытка ввести в заблуждение таможню обернулась для импортёра 1320 винтовок серьезными проблемами в Новороссийске. Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз крупной партии оружия из Турции, владелец которой пытался задекларировать его как безвредные пневматические винтовки мощностью до 3 Дж. Об этом сообщили представители пресс-службы ФТС.