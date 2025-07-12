Крушение самолета Air India связали с отключением подачи топлива в двигатели

В июне произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 279 человек. Крушение самолета Air India, по результатам экспертизы, произошло после отключения подачи топлива в двигатели. Причина их блокировки неизвестна, сообщается в материале по делу, цитирует РИА Новости.
В расследовании сказано, что в зоне полета не наблюдалось птиц, которые могли бы помешать работе двигателей. Кроме того, известно, что отключение случилось в то время, как самолет достиг максимальной скорости. Затем началось резкое снижение.
«На записи разговоров в кабине слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он отключил выключатели. Второй пилот ответил, что он этого не делал», — говорится в отчете.
Всего на борту самолета было 169 граждан Индии, 53 британца и семь граждан Португалии.