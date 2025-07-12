Зеленая среда. Украшаем и защищаем свой розарий используя цветы-компаньоны

Растения-компаньоны, в принципе — это отличный способ улучшить урожайность вашего участка и сделать его более здоровым и устойчивым к вредителям и болезням.
Но помните, что это не панацея. Важно учитывать все факторы, такие как климат, почва и ваши личные предпочтения.
И самое главное — не бойтесь экспериментировать! Ведь сад и огород — это не только тяжелый труд, но и увлекательное творчество!
Розы — королевы сада, и, как и все королевы, они требуют внимания и заботы. Но помимо подкормок и обрезки, можно улучшить здоровье и красоту роз с помощью правильных растений-компаньонов.
Цветы, посаженные рядом с розами, могут не только украсить розарий, но и защитить розы от вредителей и болезней. Об этом расскажет наш консультант по ландшафтному дизайну Татьяна Кучумова.
Лучшие друзья роз: Они помогают розам процветать.
Настурция — этот яркий и неприхотливый цветок — настоящий щит для роз. Настурция привлекает тлю, отвлекая ее от роз.
Также растение улучшает почву и отпугивает некоторых вредителей, например, нематод. Сажайте настурцию по периметру розария или между кустами роз.
Сорта настурции можно использовать любые, от низкорослых до вьющихся. Цветовая гамма настурции также разнообразна, что позволяет подобрать сорта, гармонирующие с вашими королевами сада.
Ноготки (Календула) — еще один отличный выбор для розария. Они отпугивают нематод, тлю, трипсов и других вредителей, а также привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, которые питаются вредителями роз.
Ноготки также улучшают почву и обладают антисептическими свойствами, защищая розы от грибковых заболеваний. Сажайте ноготки между кустами роз или по краям розария.
Сорта ноготков: разнообразны по высоте и цвету, выбирайте сорта, сочетающиеся с вашими розами.
Лаванда. Помимо своего восхитительного аромата, лаванда отпугивает тлю, моль и других вредителей роз. Лаванда также привлекает пчел и бабочек, опыляющих розы.
Сажайте лаванду вдоль бордюра розария или рядом с кустами роз.
Английская лаванда (Lavandula angustifolia) — самый популярный сорт, отличающийся морозостойкостью и интенсивным ароматом.
Шалфей (Salvia) — ароматное травянистое растение, которое отпугивает вредителей роз, таких как тля, белокрылка и листовертка.
Шалфей также привлекает пчел и бабочек, опыляющих розы. Сажайте шалфей рядом с кустами роз или по краям розария.
Лекарственный шалфей (Salvia officinalis) обладает целебными свойствами и пряным ароматом.
Аллиум (Декоративный лук) отпугивает тлю и других вредителей роз. Их шаровидные соцветия добавляют розарию архитектурности и интереса.
Сажайте аллиум между кустами роз. Сорта аллиума разнообразны по высоте и цвету, выбирайте сочетающиеся с вашими розами.
Советы по посадке цветов в розарии.
Учитывайте высоту растений. Высокие цветы не должны затенять розы.
Соблюдайте расстояние. Оставьте достаточно места между розами и цветами-компаньонами, чтобы они не конкурировали за питательные вещества и воду.
Подбирайте цвета. Выбирайте цветы, которые гармонируют с цветом ваших роз.
Учитывайте требования к почве. Убедитесь, что все растения в розарии нуждаются в одинаковых условиях выращивания.
Регулярно удаляйте увядшие цветы. Это поможет сохранить розарий опрятным и стимулирует цветение.
Правильно подобранные цветы-компаньоны не только украсят ваш розарий, но и защитят ваши розы от вредителей и болезней, улучшат почву и привлекут опылителей.
Экспериментируйте с разными комбинациями, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для вашего сада!
Помните, что розарий — это не только место для выращивания роз, но и произведение искусства, которое вы создаете своими руками.
Еще больше советов по ландшафтному дизайну, обустройству сада и огорода в нашей рубрике «Зеленая среда».
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