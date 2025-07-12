Скончался последний член политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

— На 97-м году жизни умер Вадим Андреевич Медведев — бывший ректор Академии общественных наук, выдающийся государственный и партийный деятель, экономист и ученый, — сказано в сообщении.
Медведев родился 29 марта 1929 года в деревне Мохоньково Ярославской области. Он окончил экономический факультет Ленинградского университета, защитил кандидатскую, потом докторскую диссертации, преподавал в ведущих вузах в Ленинграде.
С 1970 года работал в аппарате ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год возглавлял Академию общественных наук — предшественницу Президентской академии (РАНХиГС). В 1980-е годы Медведев занимал ключевые позиции в высшем партийном руководстве Советского Союза — секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, председатель Идеологической комиссии, член Президентского совета.
С 1992 года он продолжал научную и общественную деятельность в Горбачев-Фонде и Институте экономики РАН.