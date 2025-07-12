Скончался последний член политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

С 1970 года работал в аппарате ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год возглавлял Академию общественных наук — предшественницу Президентской академии (РАНХиГС). В 1980-е годы Медведев занимал ключевые позиции в высшем партийном руководстве Советского Союза — секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, председатель Идеологической комиссии, член Президентского совета.