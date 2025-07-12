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В России православные христиане отмечают День святых Петра и Павла

В субботу, 12 июля, православные христиане празднуют день памяти святых Петра и Павла.

Источник: Комсомольская правда

Христиане издавна почитают День памяти Петра и Павла. Именно 12 июля первоверховные апостолы были казнены. Об истории праздника напоминает KP.RU.

Стоит уточнить, что святые Петр и Павел были учениками Иисуса Христа. Они наставляли христиан, многие из которых впоследствии приняли мученическую смерть.

День памяти Петра и Павла приобрел статус праздника в 324 году, когда начали появляться первые храмы в честь апостолов. Первая икона с их изображением до сих пор находится в Новгородском Софийском соборе.

В честь праздника в Петербурге состоится ряд мероприятий. Жители города на Неве отмечают также День Петропавловской крепости. В 10:00 в соборе состоится богослужение. К 13:00 петербуржцев и гостей города ждут на открытие выставки мастера Олега Шорова «Терракотовый ангел».