В России православные христиане отмечают День святых Петра и Павла

Христиане издавна почитают День памяти Петра и Павла. Именно 12 июля первоверховные апостолы были казнены. Об истории праздника напоминает KP.RU.
Стоит уточнить, что святые Петр и Павел были учениками Иисуса Христа. Они наставляли христиан, многие из которых впоследствии приняли мученическую смерть.
День памяти Петра и Павла приобрел статус праздника в 324 году, когда начали появляться первые храмы в честь апостолов. Первая икона с их изображением до сих пор находится в Новгородском Софийском соборе.
В честь праздника в Петербурге состоится ряд мероприятий. Жители города на Неве отмечают также День Петропавловской крепости. В 10:00 в соборе состоится богослужение. К 13:00 петербуржцев и гостей города ждут на открытие выставки мастера Олега Шорова «Терракотовый ангел».