Пожарный в Канаде отбился от медведицы топором во время тушения лесного пожара

Пожарный в Канаде выжил после нападения медведицы. Об этом сообщило издание Deseret.
Мужчина, осматривавший периметр возгорания около озера Саммит-Лейк в Британской Колумбии, неожиданно увидел перед собой разъяренную хищницу, которая защищала потомство. Ему пришлось подручными средствами отбиваться от животного, напавшего на него во время тушения пожара.
— Все произошло за считаные секунды, — рассказала представитель пожарной службы.
Пожарный использовал для защиты топор с киркой, пока коллеги не подоспели ему на помощь. Они запустили бензопилы и криками отпугнули медведицу.
Мужчину госпитализировали с незначительными травмами и выписали из больницы в тот же день, говорится в статье.
На известном туристическом маршруте «Трансфэгэрашан» в Румынии медведь напал на мотоциклиста. Перед этим мужчина сделал с ним селфи и кормил его. В начале июля спасатели обнаружили останки туриста в глубоком овраге, высота которого составляет почти 80 метров. Ион Сандулою, руководитель службы горного спасения, рассказал, что байкера не спасли даже защитный шлем и полная экипировка.