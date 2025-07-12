Пожарный в Канаде отбился от медведицы топором во время тушения лесного пожара

На известном туристическом маршруте «Трансфэгэрашан» в Румынии медведь напал на мотоциклиста. Перед этим мужчина сделал с ним селфи и кормил его. В начале июля спасатели обнаружили останки туриста в глубоком овраге, высота которого составляет почти 80 метров. Ион Сандулою, руководитель службы горного спасения, рассказал, что байкера не спасли даже защитный шлем и полная экипировка.