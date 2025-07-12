Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Аномальная жара до 42 градусов прогнозируется в южных регионах РФ до пятницы, в Центральной России температура немного понизится в воскресенье, придут кратковременные дожди, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — сказал Вильфанд.
По его словам, в центре европейской России очень жаркая погода сохранится в субботу — будет до 35−36 градусов. В воскресенье начнется постепенное изменение погоды, небо станет более облачным, прогнозируются кратковременные дожди. Температура при этом ожидается на уровне 30−33 градусов.