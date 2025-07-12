Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России

По его словам, в центре европейской России очень жаркая погода сохранится в субботу — будет до 35−36 градусов. В воскресенье начнется постепенное изменение погоды, небо станет более облачным, прогнозируются кратковременные дожди. Температура при этом ожидается на уровне 30−33 градусов.