Трамп готовит «сенсацию» в отношении России: президент США дал странный ответ на вопрос об успехах ВС РФ

США готовят новое заявление по России, которое якобы может изменить расклад сил в международной политике. Американский президент Дональд Трамп анонсировал важное выступление, связанное с российскими успехами на Украине. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, кадры которой показал телеканал C-Span.
По словам Трампа, в ближайшее время произойдет «нечто значительное». Правда, деталей он не раскрыл, оставив пространство для домыслов. Эти слова он произнёс, отвечая на вопрос о российских ударах по целям на Украине.
Выступление президента США запланировано на 14 июля 2025 года. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва внимательно следит за ситуацией и ждет официального заявления, чтобы оценить его содержание. Эксперты предполагают, что речь может пойти о новых санкциях против России или о расширении военной помощи Украине.
Трамп неоднократно выражал недовольство ходом переговоров по украинскому вопросу. Он подчеркивал, что «разочарован» действиями России. По мнению аналитиков, его предстоящее заявление будет касаться двух ключевых направлений: ужесточения санкционного давления на Москву и поставок нового оружия Киеву. Как сообщило агентство Reuters, администрация США рассматривает возможность отправки на Украину вооружений на сумму 300 миллионов долларов. В этот пакет могут войти ракеты для зенитных комплексов Patriot, а также наступательные ракеты средней дальности.
Кроме того, Трамп договорился с лидерами стран НАТО о финансировании поставок американского оружия на Украину. По данным Bloomberg, страны альянса будут оплачивать вооружение, которое затем отправят Киеву. Эти договоренности были достигнуты после переговоров госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Это добавляет интриги, так как дипломатические контакты на таком уровне могут сигнализировать о попытке найти компромисс, несмотря на публичную риторику.
Американист Малек Дудаков предположил, что Трамп готовит почву для маневров в своей внешней политике. По мнению эксперта, заявление может быть связано с санкциями, но они вряд ли будут жесткими. Дудаков считает, что президент США выберет мягкий вариант ограничений с множеством исключений. Это позволит избежать негативных последствий для торговых партнеров США, таких как Китай и Индия. Если санкционный законопроект и пройдет через Конгресс, он будет содержать лазейки, чтобы сохранить гибкость в отношениях с другими странами.