Трамп готовит «сенсацию» в отношении России: президент США дал странный ответ на вопрос об успехах ВС РФ

Американист Малек Дудаков предположил, что Трамп готовит почву для маневров в своей внешней политике. По мнению эксперта, заявление может быть связано с санкциями, но они вряд ли будут жесткими. Дудаков считает, что президент США выберет мягкий вариант ограничений с множеством исключений. Это позволит избежать негативных последствий для торговых партнеров США, таких как Китай и Индия. Если санкционный законопроект и пройдет через Конгресс, он будет содержать лазейки, чтобы сохранить гибкость в отношениях с другими странами.