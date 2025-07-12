Politico: в отношении соцсети Х было начато уголовное расследование во Франции

Правоохранители из Франции начали изучать дело, связанное с соцсетью Х. Уголовное расследование проводят из-за жалоб местных законодателя и госслужащего. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
Известно, что за расследование принялись еще в январе. Тогда на соцсеть поступила жалоба о якобы распространении в Х материалов ненавистнического и расистского характера. Они, как отмечается, направлены на «подрыв демократии во Франции».
Теперь на соцсеть подали новую жалобу. Аноним подозревает компанию Х в манипуляциях с алгоритмами с целью «иностранного вмешательства».
Российские пользователи, между тем, пожаловались на работу «ВКонтакте». По их данным, 11 июля наблюдались сбои. На них пожаловались пользователи из Москвы и Кабардино-Балкарии.