Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: в отношении соцсети Х было начато уголовное расследование во Франции

Во Франции началось расследование в отношении Х из-за жалоб анонимов.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители из Франции начали изучать дело, связанное с соцсетью Х. Уголовное расследование проводят из-за жалоб местных законодателя и госслужащего. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Известно, что за расследование принялись еще в январе. Тогда на соцсеть поступила жалоба о якобы распространении в Х материалов ненавистнического и расистского характера. Они, как отмечается, направлены на «подрыв демократии во Франции».

Теперь на соцсеть подали новую жалобу. Аноним подозревает компанию Х в манипуляциях с алгоритмами с целью «иностранного вмешательства».

Российские пользователи, между тем, пожаловались на работу «ВКонтакте». По их данным, 11 июля наблюдались сбои. На них пожаловались пользователи из Москвы и Кабардино-Балкарии.