Не враги фигуре, а помощники: Нутрициолог опроверг 6 популярных заблуждений о фруктах и ягодах

У людей с СРК действительно может возникнуть дискомфорт при употреблении некоторых фруктов с высоким содержанием FODMAP — ферментируемых углеводов. Но это не означает, что фрукты в целом вредны. Если у вас есть СРК, стоит понаблюдать за реакцией организма. Ведите пищевой дневник или проконсультируйтесь с диетологом и гастроэнтерологом, уточнил Опальницкий.