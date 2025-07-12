В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

По ее словам, огромную роль в воспитании детей играют бабушки и дедушки, и они фактически заменяют родителей, берут на себя заботу о детях, помогают финансово и морально, но государство пока официально не признаёт этот вклад, хотя матерям, воспитавшим пятерых детей, дают право на досрочную пенсию, а бабушкам, вырастившим внуков, — нет.