12-летнему сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом и другими детьми: в чем причина

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать вместе с отцом, принцем Уильямом, который является прямым наследником короля Карла III. Об этом сообщило издание Ladbible.
Новое правило начнет действовать с 22 июля, когда Джорджу исполнится 12 лет. В этого дня он, как второй в очереди на престол, не сможет находиться в одном транспорте с другими наследниками, чтобы в случае трагедии хотя бы один из них остался в живых.
По той же причине Джордж не сможет путешествовать вместе с младшей сестрой, принцессой Шарлоттой, и младшим братом, принцем Луи. Такое правило введено для защиты королевской семьи, учитывая трагические случаи в прошлом. Например, принцесса Диана, бабушка Джорджа, погибла в автокатастрофе. В 1937 году в авиакатастрофе погибла принцесса Сесилия, сестра принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Также в 1942 и 1972 годах крушения самолетов унесли жизни дяди и двоюродного брата Елизаветы II.
Ранее принц Гарри, младший сын принцессы Дианы, рассказал в интервью о тяжелых переживаниях, связанных со смертью матери. Он поделился этим во время визита в Великобританию в мае. Герцог Сассекский отметил, что в детстве ему казалось, что нужно долго грустить, чтобы показать, как сильно он скучает по матери. Позже он понял, что умершие близкие хотели бы видеть его счастливым.