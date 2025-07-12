12-летнему сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом и другими детьми: в чем причина

Ранее принц Гарри, младший сын принцессы Дианы, рассказал в интервью о тяжелых переживаниях, связанных со смертью матери. Он поделился этим во время визита в Великобританию в мае. Герцог Сассекский отметил, что в детстве ему казалось, что нужно долго грустить, чтобы показать, как сильно он скучает по матери. Позже он понял, что умершие близкие хотели бы видеть его счастливым.