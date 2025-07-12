Рубио сообщил о введении санкций против ряда кубинских чиновников

Администрация Соединенных Штатов приняла решение о введении новых санкций в отношении ряда дипломатов из Республики Куба. В их числе оказался глава государства Мигель Диас-Канель. Такую информацию передал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио.
Он сообщил, что введение ограничений связано с «отношением властей Кубы к народу». Марко Рубио обвинил правительство Республики в «жестокости» к людям.
Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, сделал заявление, касающееся антироссийских санкций. Президент США отметил, что новый законопроект сенаторов, направленный против Москвы, не может быть принят в Конгрессе. По его словам, меры против России будут введены только лично им. Дональд Трамп уточнил, что хочет иметь полный контроль над действием санкций.