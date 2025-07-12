Рубио сообщил о введении санкций против ряда кубинских чиновников

Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, сделал заявление, касающееся антироссийских санкций. Президент США отметил, что новый законопроект сенаторов, направленный против Москвы, не может быть принят в Конгрессе. По его словам, меры против России будут введены только лично им. Дональд Трамп уточнил, что хочет иметь полный контроль над действием санкций.