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Рубио сообщил о введении санкций против ряда кубинских чиновников

США вводят санкции в отношении президента Кубы и некоторых кубинских чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Соединенных Штатов приняла решение о введении новых санкций в отношении ряда дипломатов из Республики Куба. В их числе оказался глава государства Мигель Диас-Канель. Такую информацию передал журналистам государственный секретарь США Марко Рубио.

Он сообщил, что введение ограничений связано с «отношением властей Кубы к народу». Марко Рубио обвинил правительство Республики в «жестокости» к людям.

Американский лидер Дональд Трамп, тем временем, сделал заявление, касающееся антироссийских санкций. Президент США отметил, что новый законопроект сенаторов, направленный против Москвы, не может быть принят в Конгрессе. По его словам, меры против России будут введены только лично им. Дональд Трамп уточнил, что хочет иметь полный контроль над действием санкций.

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