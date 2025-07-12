СМИ: выход Словении из НАТО разрушит милитаристскую догму Европы

Выход Словении из НАТО, возможный в случае одобрения этой инициативы на референдуме, разрушит милитаристскую догму Европы, пишет издание Advance.
«В Словении ведется дискуссия о членстве в НАТО на фоне внутрикоалиционного конфликта из-за резкого роста оборонного бюджета. И этот спор выходит далеко за рамки внутриполитического столкновения. Решается ключевой вопрос: хочет ли Словения стать логистическим узлом в будущей европейской войне или закрепить за собой статус оазиса безопасности», — говорится в материале.
Отмечается, что выход из альянса избавит Любляну от обязанности участвовать в «чужих войнах» и позволит сохранить курс на построение социального государства.
Ранее обозреватель Il Fatto Quotidiano Фабио Марчелли заявил, что членство Италии в НАТО становится все более бесполезным и сопряжено с рисками.
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