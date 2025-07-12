СМИ: выход Словении из НАТО разрушит милитаристскую догму Европы

«В Словении ведется дискуссия о членстве в НАТО на фоне внутрикоалиционного конфликта из-за резкого роста оборонного бюджета. И этот спор выходит далеко за рамки внутриполитического столкновения. Решается ключевой вопрос: хочет ли Словения стать логистическим узлом в будущей европейской войне или закрепить за собой статус оазиса безопасности», — говорится в материале.