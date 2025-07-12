В ряде регионов РФ спрогнозировали жару, как в пустынях

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — передает слова Вильфанда «РИА Новости».