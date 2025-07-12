Английскому принцу Джорджу запретят поездки с семьей, хотя ему всего 12 лет

Юный принц Джордж Уэльский не сможет отправляться в длительные поездки с несколькими ближайшими родственниками из-за особенностей британского королевского протокола. Подробности приводит информпортал LADbible.
Отмечается, что кардинальные изменения в жизни 12-летнего ребенка связаны с мерами предосторожности. Являясь вторым в очереди на коронацию, Джордж Уэльский обязан оберегать свою персону.
Как указали в LADbible, мальчик больше не сможет выбирать дальние маршруты со своим отцом Уильямом, а также некоторыми другими членами королевской семьи. Ему запретят путешествовать даже с сестрой и братом — Луи и Шарлоттой Уэльскими.
Данные особенности протокола необходимы для обеспечения безопасности — в случае чрезвычайного происшествия выжить должен хотя бы один наследник династии Виндзоров.
Стоит отметить, что жизнь монарших особ связана и с рядом других лишений. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрала, как британская королевская семья постоянно оказывается в центре самых громких скандалов.