Английскому принцу Джорджу запретят поездки с семьей, хотя ему всего 12 лет

Как указали в LADbible, мальчик больше не сможет выбирать дальние маршруты со своим отцом Уильямом, а также некоторыми другими членами королевской семьи. Ему запретят путешествовать даже с сестрой и братом — Луи и Шарлоттой Уэльскими.