В России хотят начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Лантратова подчеркнула, что рождаемость в России упала до минимума за 25 лет — 1,2 миллиона новорождённых в 2024 году, а коэффициент рождаемости составляет 1,4 ребёнка на женщину. По её словам, бабушки и дедушки играют важную роль в воспитании детей, но их вклад государство пока не учитывает. Поддержка укрепит семьи и даст старшему поколению чувство защищённости.