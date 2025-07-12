В России хотят начислять пенсионные баллы за воспитание внуков

Депутаты «Справедливой России — За правду» предложили министру труда Антону Котякову начислять пенсионные баллы за воспитание внуков. Инициативу разработали Сергей Миронов и Яна Лантратова. Они считают, что гражданам с одним внуком нужно начислять 1,8 пенсионного балла в год, а при наличии нескольких внуков увеличивать эту сумму пропорционально их количеству, пишет РИА Новости.
Миронов отметил, что большие семьи нуждаются в поддержке, так как старшее поколение часто воспитывает и содержит внуков. Он добавил, что мера поможет повысить пенсии и станет первым шагом к более масштабной помощи бабушкам и дедушкам.
Лантратова подчеркнула, что рождаемость в России упала до минимума за 25 лет — 1,2 миллиона новорождённых в 2024 году, а коэффициент рождаемости составляет 1,4 ребёнка на женщину. По её словам, бабушки и дедушки играют важную роль в воспитании детей, но их вклад государство пока не учитывает. Поддержка укрепит семьи и даст старшему поколению чувство защищённости.
Ранее стало известно, что в России подготовлен законопроект, согласно которому предлагается выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, а на 10 лет раньше. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.