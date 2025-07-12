Юрист рассказал об ответственности за незаконное изъятие паспорта

«От незаконного изъятия либо принятия паспорта в залог нужно отличать хищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Такие действия совершаются, как правило, из корыстной или иной личной заинтересованности, и за них уже предусмотрена уголовная ответственность, которая включает в себя в том числе исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев», — рассказал Хаминский.