Сын мексиканского наркобарона «Эль Чапо» признал вину в поставках наркотиков в США

Напомним, в 2023 году в ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибло 10 сотрудников силовых структур, но при этом удалось ликвидировать 19 правонарушителей и задержать 21. В сентябре того же года Овидио экстрадировали в США.