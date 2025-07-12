Сын мексиканского наркобарона «Эль Чапо» признал вину в поставках наркотиков в США

По версии обвинения, вместе с братом Хоакином Овидио руководил операциями картеля. Местные прозвали их «Чапитос» — «маленькие Чапо». В 2023 году федеральные службы описали их деятельность как крупномасштабный канал поставок фентанила в Америку.
В рамках соглашения обвиняемый признал участие в организации производства и транспортировки кокаина, героина, метамфетамина, марихуаны и фентанила. Эти вещества стали причиной серьёзного кризиса в США, где ежегодно фиксируется большое число смертей от передозировок.
Овидио признал также вину за нелегальную торговлю, отмывание денег и хранение огнестрельного оружия, отметив свою роль в руководстве группировкой. Детали сделки, включая возможные сроки наказания и сотрудничество с властями, пока не разглашаются.
Юрист братьев Джеффри Лихтман сообщил, что подробности о выгодах соглашения станут известны после вынесения приговора. Его оглашение отложено, поскольку Овидио продолжает сотрудничать с прокуратурой, как это и предусмотрено договорённостью. Возможность избежать пожизненного заключения напрямую зависит от степени выполнения обязательств.
Напомним, в 2023 году в ходе операции по захвату наркоторговца Овидио Гусмана в мексиканском штате Синалоа погибло 10 сотрудников силовых структур, но при этом удалось ликвидировать 19 правонарушителей и задержать 21. В сентябре того же года Овидио экстрадировали в США.