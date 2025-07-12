В Китае создали киборга-пчелу для военной разведки: вот что он умеет

Ученые из Пекинского технологического института в Китае разработали первого в мире киборга-пчелу с миниатюрным контроллером мозга. Об этом 11 июля сообщила газета South China Morning Post.
Команда профессора Чжао Цзеляна создала устройство весом всего 74 мг, что легче мешка с нектаром, который несет пчела. Контроллер крепится на спину насекомого и с помощью трех игл подключается к его мозгу. Электронные сигналы управляют полетом пчелы, создавая иллюзии, которые задают траекторию движения. В девяти из десяти случаев пчела следовала этим сигналам, сообщили исследователи.
Ученые заявили, что такая технология может использоваться в военной разведке и для поиска людей в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, разработка способна улучшить взаимодействие между биологическими системами и электроникой. Ее планируют применять в экологическом мониторинге и сельском хозяйстве.
Ранее в Китае пациенту с имплантом в мозге удалось играть в компьютерные игры, несмотря на отсутствие рук и ног, утраченных 13 лет назад. Человек управлял движениями в гоночных играх с помощью сигналов чипа. Операцию провели в Центре передового опыта науки о мозге Академии наук Китая в марте. Китайский имплант диаметром 26 мм и толщиной 6 мм оказался компактнее и гибче американского аналога от Neuralink. Ученые сообщили, что их следующая цель — научить пациента управлять роботизированной рукой, чтобы брать предметы, например чашку. К 2028 году в Китае такие операции планируют сделать стандартной практикой.