В Китае создали киборга-пчелу для военной разведки: вот что он умеет

Ранее в Китае пациенту с имплантом в мозге удалось играть в компьютерные игры, несмотря на отсутствие рук и ног, утраченных 13 лет назад. Человек управлял движениями в гоночных играх с помощью сигналов чипа. Операцию провели в Центре передового опыта науки о мозге Академии наук Китая в марте. Китайский имплант диаметром 26 мм и толщиной 6 мм оказался компактнее и гибче американского аналога от Neuralink. Ученые сообщили, что их следующая цель — научить пациента управлять роботизированной рукой, чтобы брать предметы, например чашку. К 2028 году в Китае такие операции планируют сделать стандартной практикой.