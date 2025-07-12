В Британии запретили использовать шланги для полива из-за засухи

В мае в Йоркшире и на северо-западе Англии официально объявили о засухе после чрезвычайно сухой весны, самой засушливой за последние 132 года. С февраля по июнь в регионе выпало лишь 15 см осадков. Компания Yorkshire Water ввела ограничения для защиты водных ресурсов.