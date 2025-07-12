В Британии запретили использовать шланги для полива из-за засухи

На фоне засухи в Великобритании вступили в силу ограничения: запрещено использовать шланги для полива сада, наполнения детских бассейнов, уборки дорожек и мытья автомобилей, сообщает Sky News.
В мае в Йоркшире и на северо-западе Англии официально объявили о засухе после чрезвычайно сухой весны, самой засушливой за последние 132 года. С февраля по июнь в регионе выпало лишь 15 см осадков. Компания Yorkshire Water ввела ограничения для защиты водных ресурсов.
Британское Агентство по охране окружающей среды (АОС) предупреждает, что по всей стране ожидается серьезный дефицит питьевой воды — до пяти миллиардов литров в день. Нарушителям запрета грозит штраф в 1000 фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей).
Пока Еврокомиссия рекомендует водоканалам регулировать спрос и устранять утечки, населению Европы советуют сокращать время пребывания в душе, выключать воду при чистке зубов, полностью загружать стиральные и посудомоечные машины, а также собирать дождевую воду для полива и удалять старые электронные письма для снижения нагрузки на серверы, охлаждаемые водой.
В Британии к этому добавляют свои меры — повторно использовать воду из детских бассейнов, мыть машину из ведра (или только лобовое стекло), а также охлаждать воду в холодильнике заранее, чтобы не открывать кран лишний раз.