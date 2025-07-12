Вильфанд: на следующей неделе в Московский регион придут дожди

В понедельник в Москве сохранится жара, превышающая климатическую норму примерно на 5 градусов, однако температурный фон начнет постепенно снижаться. Ожидается от 25 до 30 градусов днём, при этом кратковременные осадки будут способствовать более прохладной погоде.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.
По его словам, в начале недели в столичном регионе усилится облачность, пройдут дожди, местами — сильные, с количеством осадков до четверти от месячной нормы. Ночные температуры останутся высокими: около 18−20 градусов, в центре — до 23. Дневная жара несколько спадёт из-за ограниченного солнечного прогрева.
В последующие дни недели погода станет ещё более облачной на фоне снижения атмосферного давления. В ночные часы температура будет колебаться в пределах 14−19 градусов, днём — 25−27, по области — до 29. Осадки сохранятся в виде кратковременных дождей.
Ближе к выходным начнётся постепенное прояснение. Несмотря на возможные слабые осадки, смена воздушных масс на северные приведёт к дальнейшему похолоданию. К субботе и воскресенью ночью столбики термометров опустятся до 12−17 градусов, днём — до 21−26, что уже соответствует сезонной норме для июля.
Между тем в Симферополе был установлен новый температурный рекорд за более чем столетие наблюдений.