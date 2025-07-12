Вильфанд: на следующей неделе в Московский регион придут дожди

По его словам, в начале недели в столичном регионе усилится облачность, пройдут дожди, местами — сильные, с количеством осадков до четверти от месячной нормы. Ночные температуры останутся высокими: около 18−20 градусов, в центре — до 23. Дневная жара несколько спадёт из-за ограниченного солнечного прогрева.