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В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе

Стенякина: за нарушение температурного режима на рабочем месте могут оштрафовать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду. Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать», — сказала Стенякина.

По ее словам, температура в помещении при наличии кондиционера должна быть 24−25 градусов.

Политик уточнила, что согласно статье 5.27.1 КоАП, за нарушение требований охраны труда, в том числе за нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может наложить штрафы.

«Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП — от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций — от 50 до 80 тысяч рублей», — добавила Стенякина.

Кроме того, она подчеркнула, что если работодатель нарушает права сотрудников на надлежащие условия труда и не реагирует на обращения подчинённых, то работник может обратиться с жалобой в Федеральную службу труда и занятости или в Роспотребнадзор.