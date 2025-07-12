Дуров посоветовал студентам, какой предмет изучать: он поможет решать любые проблемы

Российский предприниматель и основатель Telegram Павел Дуров обратился к студентам. Он призвал молодежь изучать математику. Такую рекомендацию бизнесмен опубликовал в Telegram-канале.
Павел Дуров пояснил, что математика способна помочь при построении будущего. Он отметил, что такие навыки важны для создания собственных компаний и реализации проектов.
«Она научит вас полагаться на собственный мозг, мыслить логически, разбивать проблемы на части и решать их шаг за шагом», — написал Павел Дуров.
Предприниматель также посоветовал отказаться от дурных привычек. По его наблюдению, кратковременное удовольствие не стоит будущего. Он подчеркнул, что уже более 20 лет не пьет алкоголь, таблетки и кофе, а также не употребляет запрещенные вещества.