Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юг России изнывает от аномальной жары, которая продлится до пятницы

В южных регионах России до пятницы прогнозируется аномально жаркая погода с температурой до 42 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

«Аномально жаркая погода прогнозируется до пятницы включительно в южной половине европейской России — Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье. Там антициклон по-прежнему будет управлять погодой. Температура в выходные и в первой половине недели — до 42 градусов», — рассказал синоптик.

По его словам, в Центральной России в воскресенье ожидается небольшое понижение температуры и кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Центральной России достиг опасной отметки, превысив 7 единиц. Длительное воздействие прямых солнечных лучей в таких условиях может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая тепловой удар. Синоптик рекомендовал избегать пребывания на солнце в середине дня и использовать солнцезащитные средства.