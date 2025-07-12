Юг России изнывает от аномальной жары, которая продлится до пятницы

Ранее сообщалось, что уровень ультрафиолетового излучения в Центральной России достиг опасной отметки, превысив 7 единиц. Длительное воздействие прямых солнечных лучей в таких условиях может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая тепловой удар. Синоптик рекомендовал избегать пребывания на солнце в середине дня и использовать солнцезащитные средства.