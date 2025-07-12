Выживание между грядками: Life.ru выяснил, какие ошибки на даче могут отправить в травмпункт

Ранее врач-инфекционист рассказала, как уберечь ребёнка от дачных опасностей. Родителям стоит опасаться укусов насекомых — они могут вызвать не только раздражение, но и тяжёлые аллергические реакции. Чтобы защитить себя и детей, используйте репелленты, носите закрытую одежду, особенно в лесу, а после прогулок осматривайте тело на наличие клещей. На солнце ребёнок может перегреться, получить ожог или даже потерять сознание. Лучше всего ограничивать пребывание на солнце, особенно в обеденные часы, использовать солнцезащитный крем, надевать панамку и не забывать о воде.