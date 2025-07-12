Politico: Трамп может поставить оружие Украине на 300 миллионов долларов

Президент Соединенных Штатов АМерики Дональд Трамп рассматривает возможность выделения киевскому режиму новых поставок оружия и техники на сумму в 300 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Politico.
Предполагается, что финансирование поставок может быть обеспечено за счет уже утвержденных Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации. В распоряжении США по этой линии остается почти 3,8 миллиарда долларов, уточнили журналисты, передает RT.
Дональд Трамп впервые за второй президентский срок сам выделит украинским властям пакет вооружений, сообщило 10 июля агентство Reuters. До этого момента Вашингтон при его администрации только отправлял поставки, которые были одобрены еще при бывшем президенте США Джо Байдене.
Уточняется, что оружие для украинской армии будет взято из запасов Пентагона.
Если Штаты отправят Украине только 10 ракет-перехватчиков Patriot — это будет «просто глупой шуткой», потому что этого количества будет недостаточно даже для одного сражения. Об этом высказался 9 июля высокопоставленный офицер ВСУ.