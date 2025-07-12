Каскадер попал в Книгу рекордов Гиннесса опаснейшим способом: поджег себя, сел на мотоцикл и дал по газам

Во Франции пожарный и каскадер Джонатан Веро установил новый мировой рекорд, проехав 442,1 метра на мотоцикле, охваченный пламенем. Об этом сообщило издание Guinness World Records.
Джонатан Веро, по данным организации, преодолел указанное расстояние, находясь в огне, чтобы обновить рекорд по самому длинному заезду на мотоцикле с полным горением тела. После завершения трюка его оперативно потушили, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Веро, как уточняется, тщательно готовился к этому опасному испытанию. Он уже известен своими достижениями: в 2022 году он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда он установил рекорд по самому быстрому бегу на 100 метров без кислорода и по самому длинному забегу без воздуха, преодолев 272,25 метра.
Ранее во Франции был установлен еще один необычный рекорд. В коммуне Аржантёй 23 апреля кондитеры создали клубничный торт длиной 121,88 метра, который превзошел предыдущее достижение, установленное в Италии в 2019 году.
Для создания кулинарного шедевра кондитер Юсеф Эль Гату собрал команду из 20 поваров. На приготовление торта ушло около недели, а на его сборку — менее суток. В процессе использовали 4 тысячи яиц, 350 килограммов клубники и 150 килограммов сахара.