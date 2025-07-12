Каскадер попал в Книгу рекордов Гиннесса опаснейшим способом: поджег себя, сел на мотоцикл и дал по газам

Веро, как уточняется, тщательно готовился к этому опасному испытанию. Он уже известен своими достижениями: в 2022 году он дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда он установил рекорд по самому быстрому бегу на 100 метров без кислорода и по самому длинному забегу без воздуха, преодолев 272,25 метра.