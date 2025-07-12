РФ возьмёт на баланс повреждённое ВСУ имущество в Новороссии и Донбассе

Власти РФ постановили принять в федеральную собственность поврежденное действиями боевиков ВСУ имущество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующий указ принят правительством России.
В постановлении указывается, что государство может также взять на баланс объекты, строительство или реконструкция которых осуществлялась за счет средств федерального бюджета. Кроме того, в собственность страны может перейти имущество, необходимое для проведения международных мероприятий.
Помимо прочего, говорится в документе, РФ может принять объекты, нужные «для обеспечения осуществления полномочий или деятельности федеральных органов».
Стало известно, что в России также может увеличиться приток иностранной рабочей силы. Это связано с возможным приглашением работников из Индии, КНДР и Шри-Ланки.