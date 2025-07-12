«Торпедо» не менее трех раз пыталось подкупить судью — РФС

По его словам, дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить. Аналогичная практика применяется в Уголовном кодексе РФ: наказывается не только убийство, но и подготовка к нему и покушение. В этих трех матчах противоправные последствия не наступили — судья отказался влиять на результат и сотрудничал с правоохранительными органами, добавил Митрофанов.