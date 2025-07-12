«Торпедо» не менее трех раз пыталось подкупить судью — РФС

Футбольный клуб «Торпедо» Москва в прошлом сезоне не менее трех раз пытался подкупить арбитров и был наказан за это намерение. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
10 июля «Торпедо» исключили из участников Мир РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовали на 5 млн рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов отстранены от футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей.
В настоящий момент продолжается расследование уголовных дел, в том числе по делам «Торпедо», поэтому оглашение многих материалов невозможно из-за тайны следствия и расписок сотрудников РФС, выступающих свидетелями, сообщил Митрофанов.
Контрольно-дисциплинарный комитет установил факт попытки незаконного влияния на спортивные результаты, а именно неоднократные (не менее трех раз) попытки склонить одного из наших судей к принятию незаконных решений на поле. Это доказанные эпизоды в уголовном и дисциплинарном деле, — заявил футбольный чиновник.
По его словам, дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить. Аналогичная практика применяется в Уголовном кодексе РФ: наказывается не только убийство, но и подготовка к нему и покушение. В этих трех матчах противоправные последствия не наступили — судья отказался влиять на результат и сотрудничал с правоохранительными органами, добавил Митрофанов.
21 июня Мещанский суд Москвы арестовал Соболева и Скородумова по обвинению в подкупе арбитров. Фигуранты дела отказались признавать свою вину. Соболев отказался от дачи показаний, а его адвокат Александр Добровинский заявил, что в обвинениях нет доказательств.