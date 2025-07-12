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Врач рассказала, можно ли пить квас за рулем

Врач Маслова: квас нельзя пить за рулем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Квас и вождение автомобиля несовместимы, так как после пары стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1−0,3 промилле, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.

«Однозначно нельзя пить квас за рулем. Домашний, бочковой, любой квас, где содержание алкоголя не указано или указано свыше 0,5%. Алкоголь, даже 0,7−1,5% — это алкоголь. А после одного-двух стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1−0,3 промилле. Поэтому квас и вождение несовместимы, если это не специальный безалкогольный напиток из магазина», — отметила Маслова.

Как рассказала врач, натуральный квас, особенно домашний, способен улучшать пищеварение и микрофлору кишечника, а также укреплять иммунитет.

«Натуральный квас, особенно домашний, — продукт брожения. Он содержит полезные молочнокислые бактерии лактобациллы, которые улучшают пищеварение и микрофлору кишечника, помогают бороться с патогенными бактериями и укрепляют иммунитет», — сказала Маслова.

Кроме того, квас богат витаминами и микроэлементами, влияющими на работу нервной системы, здоровье кожи, волос и ногтей.

«Дрожжи и процесс брожения обогащают квас витаминами В1, В2, В6 и PP. Они важны для энергетического обмена, работы нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей. Содержащиеся ферменты способствуют лучшему усвоению пищи. Квас богат на микроэлементы: калий, магний, кальций и фосфор из солода и хлеба, хоть и в небольших количествах», — рассказала Маслова.

Помимо этого, врач отметила, что квас может оказывать легкий бодрящий эффект, улучшать аппетит, утолять жажду и хорошо освежать в жару за счет органических кислот, небольшого количества сахаров и следов кофеина в составе.