Врач рассказала, можно ли пить квас за рулем

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Квас и вождение автомобиля несовместимы, так как после пары стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1−0,3 промилле, рассказала РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Елена Маслова.
«Однозначно нельзя пить квас за рулем. Домашний, бочковой, любой квас, где содержание алкоголя не указано или указано свыше 0,5%. Алкоголь, даже 0,7−1,5% — это алкоголь. А после одного-двух стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1−0,3 промилле. Поэтому квас и вождение несовместимы, если это не специальный безалкогольный напиток из магазина», — отметила Маслова.
Как рассказала врач, натуральный квас, особенно домашний, способен улучшать пищеварение и микрофлору кишечника, а также укреплять иммунитет.
«Натуральный квас, особенно домашний, — продукт брожения. Он содержит полезные молочнокислые бактерии лактобациллы, которые улучшают пищеварение и микрофлору кишечника, помогают бороться с патогенными бактериями и укрепляют иммунитет», — сказала Маслова.
Кроме того, квас богат витаминами и микроэлементами, влияющими на работу нервной системы, здоровье кожи, волос и ногтей.
«Дрожжи и процесс брожения обогащают квас витаминами В1, В2, В6 и PP. Они важны для энергетического обмена, работы нервной системы, здоровья кожи, волос и ногтей. Содержащиеся ферменты способствуют лучшему усвоению пищи. Квас богат на микроэлементы: калий, магний, кальций и фосфор из солода и хлеба, хоть и в небольших количествах», — рассказала Маслова.
Помимо этого, врач отметила, что квас может оказывать легкий бодрящий эффект, улучшать аппетит, утолять жажду и хорошо освежать в жару за счет органических кислот, небольшого количества сахаров и следов кофеина в составе.