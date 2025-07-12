Врач рассказала, можно ли пить квас за рулем

«Однозначно нельзя пить квас за рулем. Домашний, бочковой, любой квас, где содержание алкоголя не указано или указано свыше 0,5%. Алкоголь, даже 0,7−1,5% — это алкоголь. А после одного-двух стаканов домашнего кваса концентрация алкоголя в крови может достичь 0,1−0,3 промилле. Поэтому квас и вождение несовместимы, если это не специальный безалкогольный напиток из магазина», — отметила Маслова.