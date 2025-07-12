Воспитывающим внуков в России бабушкам и дедушкам пообещали сюрприз

Вопросы повышения пенсий и дополнительных выплат обсуждаются в России не впервые. Ранее эксперты отмечали, что на введение надбавок для россиян старше 70 лет потребуется около двух триллионов рублей, а депутаты предлагали увеличить фиксированные доплаты к страховой пенсии по возрасту и инвалидности. Все эти инициативы требуют серьезного финансового обоснования и анализа их влияния на экономику страны.