Родителям объяснили, как заметить первые признаки дислексии у ребенка

— Если 5−6-летний ребенок не проявляет интереса к чтению, переставляет слоги в словах, когда говорит — это не всегда значит, что он ленится или безграмотный. Вероятно, он просто не может это делать правильно. Причиной этому — нарушение самой способности читать и писать, а именно дислексия и дисграфия, — пояснила специалист.