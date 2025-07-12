Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родителям объяснили, как заметить первые признаки дислексии у ребенка

Логопед Мельникова рассказала об основных признаках дислексии у ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Когда ребенок учится читать, многие из них сталкиваются с трудностями, но есть признаки, которые могут свидетельствовать о более серьезных проблемах. Логопед-дефектолог, основатель сети логопедических центров Елена Мельникова рассказала KP.RU, на что родителям стоит обратить внимание.

— Если 5−6-летний ребенок не проявляет интереса к чтению, переставляет слоги в словах, когда говорит — это не всегда значит, что он ленится или безграмотный. Вероятно, он просто не может это делать правильно. Причиной этому — нарушение самой способности читать и писать, а именно дислексия и дисграфия, — пояснила специалист.

К тревожным «звоночкам» можно отнести проблемы с правильным произношением слов, пропуск букв, их замена (например, б-п или з-с) или трудности с составлением целых слов из слогов. Также стоит насторожиться, если ребенок не может ответить на вопросы по прочитанному тексту или не понимает его смысла.

— Важно понимать, что ни то, ни другое не является симптомом отклонений в умственном развитии — уровень интеллекта у дислексиков часто не ниже, чем у людей с нормальной способностью читать и писать, — подчеркнула Мельникова.

Причины дислексии могут быть разнообразными. Это могут быть патологии во время беременности или родов, а также несвоевременно скорректированные логопедические проблемы в раннем возрасте.