Высокая температура в офисе может обернуться для работодателя штрафом: о чем нужно помнить ИП и организациям

Работодатели могут столкнуться со штрафами при нарушении температурного режима на рабочем месте. Организации в таком случае могут лишиться до 80 тысяч рублей. Об этом предупредила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в диалоге с РИА Новости.