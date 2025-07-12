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Высокая температура в офисе может обернуться для работодателя штрафом: о чем нужно помнить ИП и организациям

В ГД напомнили о штрафах за нарушение температурного режима на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели могут столкнуться со штрафами при нарушении температурного режима на рабочем месте. Организации в таком случае могут лишиться до 80 тысяч рублей. Об этом предупредила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в диалоге с РИА Новости.

Парламентарий указала на температурную норму. По ее данным, она составляет 24−25 градусов. Депутат напомнила, что соблюдать нормы температуры на рабочем месте должны все работодатели. Это позволит обеспечить сотрудникам безопасные условия труда.

«Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать», — подытожила Екатерина Стенякина.

Потерять средства в случае нарушений могут также российские дачники. Штрафы грозят тем, кто не соблюдает правила посадки кустов и деревьев.