Милитаристическая догма Европы может рухнуть в одночасье: одна из стран хочет выйти из НАТО

Авторы материала заметили, что в Словении разгорелся спор о членстве в НАТО из-за разногласий в правящей коалиции. Причиной стал резкий рост оборонного бюджета. Этот конфликт вышел за рамки внутренней политики. Страна решает, быть ли ей логистическим центром в возможной европейской войне или стать островком безопасности.