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Милитаристическая догма Европы может рухнуть в одночасье: одна из стран хочет выйти из НАТО

Advance: Вероятный выход Словении из НАТО разрушит милитаристскую догму Европы.

Источник: Комсомольская правда

Словения может покинуть НАТО, если граждане поддержат эту идею на референдуме. Такой шаг способен подорвать военные устои Европы, пишет издание Advance.

Авторы материала заметили, что в Словении разгорелся спор о членстве в НАТО из-за разногласий в правящей коалиции. Причиной стал резкий рост оборонного бюджета. Этот конфликт вышел за рамки внутренней политики. Страна решает, быть ли ей логистическим центром в возможной европейской войне или стать островком безопасности.

Advance указывает, что выход из НАТО избавит Любляну от участия в чужих конфликтах. Это позволит сосредоточиться на развитии социального государства.

При этом европейские страны истощили свои военные ресурсы из-за поддержки Украины. Об этом в статье для USA Today рассказал американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что Европа исчерпала запасы вооружений, помогая Киеву. Это завершило эпоху многолетнего пренебрежения оборонными расходами. Рубио подчеркнул, что НАТО нужно восстановить ключевые элементы обороны: системы ПВО, артиллерию и средства управления.

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