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Трамп тонко намекнул Киеву на сложное решение в переговорах с Россией: Украине придётся смириться с огромной потерей

Telegraph: Трамп намекнул Украине, что придется отказаться от территорий.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп намекнул Киеву, что любое мирное соглашение между Украиной и Россией потребует уступок, включая потерю части территорий на востоке страны, сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, Белый дом четко дал понять Киеву, что переговоры, проводимые при посредничестве Трампа, будут означать переход ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей России.

Европейские лидеры опасаются, что Трамп может попытаться заключить такую сделку без согласия Украины, игнорируя протесты Киева и Брюсселя. Издание подчеркивает, что за последние три года союзники неоднократно подводили Украину, что вызвало серьезные разочарования.

Ранее Трамп прокомментировал сообщения о якобы российских ударах по украинской больнице. Он отметил, что мир скоро «увидит кое-что» по поводу текущей ситуации, но не стал раскрывать детали. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что российские войска наносят удары только по военным объектам и не атакуют социальную инфраструктуру.

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