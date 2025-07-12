Трамп тонко намекнул Киеву на сложное решение в переговорах с Россией: Украине придётся смириться с огромной потерей

Ранее Трамп прокомментировал сообщения о якобы российских ударах по украинской больнице. Он отметил, что мир скоро «увидит кое-что» по поводу текущей ситуации, но не стал раскрывать детали. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что российские войска наносят удары только по военным объектам и не атакуют социальную инфраструктуру.