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«Сколько в тебе духа»: Симоньян назвала Прилепина ярким бойцом современности

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян назвала писателя Захара Прилепина самым ярким бойцом и борцом современности.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян назвала писателя Захара Прилепина самым ярким бойцом и борцом современности.

Она приняла участие в фильме, который был снят к 50-летнему юбилею публициста, «Родня о Захаре». Премьера прошла в пятницу, 11 июля, в «Синема Парке» в Москве.

— Какое было счастье, какая радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй. Ты — самый яркий боец и борец этого строя, — высказалась журналистка.

Симоньян также отметила талант Прилепина и назвала его самым ярким современным русским писателем, передает РИА Новости.

— Сколько в тебе духа, жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно много и чтобы мы скорее отпраздновали нашу победу, — добавила Симоньян.

Захар Прилепин 14 июня заявил, что Александр Пермяков, совершивший на него покушение, хочет лишиться российского паспорта, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. В конце сентября 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвинялся в покушении на Прилепина. Писателю удалось чудом высадить свою дочь из машины за несколько секунд до взрыва.

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