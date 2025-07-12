«Сколько в тебе духа»: Симоньян назвала Прилепина ярким бойцом современности

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян назвала писателя Захара Прилепина самым ярким бойцом и борцом современности.
Она приняла участие в фильме, который был снят к 50-летнему юбилею публициста, «Родня о Захаре». Премьера прошла в пятницу, 11 июля, в «Синема Парке» в Москве.
— Какое было счастье, какая радость, когда ты выкарабкался из этого и вернулся в строй. Ты — самый яркий боец и борец этого строя, — высказалась журналистка.
Симоньян также отметила талант Прилепина и назвала его самым ярким современным русским писателем, передает РИА Новости.
— Сколько в тебе духа, жара, пылающего в груди, и сколько времени в твоих часах! Дай бог, чтобы этого времени было бесконечно много и чтобы мы скорее отпраздновали нашу победу, — добавила Симоньян.
Захар Прилепин 14 июня заявил, что Александр Пермяков, совершивший на него покушение, хочет лишиться российского паспорта, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. В конце сентября 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвинялся в покушении на Прилепина. Писателю удалось чудом высадить свою дочь из машины за несколько секунд до взрыва.