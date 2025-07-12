«Сколько в тебе духа»: Симоньян назвала Прилепина ярким бойцом современности

Захар Прилепин 14 июня заявил, что Александр Пермяков, совершивший на него покушение, хочет лишиться российского паспорта, чтобы попасть в списки на обмен с Украиной. В конце сентября 2024 года Пермякова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Он обвинялся в покушении на Прилепина. Писателю удалось чудом высадить свою дочь из машины за несколько секунд до взрыва.