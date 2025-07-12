Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары

Кардиолог также пояснил, что согласно физиологии, в условиях жары наступает достаточно большая вазодилатирующая реакция — то есть расширение сосудов, так как организм стремится отдать тепло. «Организм открывает все, что может открыть, чтобы максимально отдать тепло. До какого-то момента это может работать, однако открытие сосудов вместе с тем может и увеличить поглощение этого тепла», — уточнил Вахляев.