Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением находятся в зоне риска в условиях жары, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
«В зоне риска группы населения, которые имеют сердечно-сосудистые, эндокринологические, хронические заболевания, ожирение. Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар», — заявил он.
Вахляев отметил, что дети могут пострадать из-за жары сильнее, чем взрослые, так как из-за меньшего веса они перегреваются гораздо быстрее.
«Головной убор, адекватное употребление жидкости, нахождение в прохладном месте, режим активности и отдыха — это самые ключевые меры профилактики», — добавил он.
Кардиолог также пояснил, что согласно физиологии, в условиях жары наступает достаточно большая вазодилатирующая реакция — то есть расширение сосудов, так как организм стремится отдать тепло. «Организм открывает все, что может открыть, чтобы максимально отдать тепло. До какого-то момента это может работать, однако открытие сосудов вместе с тем может и увеличить поглощение этого тепла», — уточнил Вахляев.