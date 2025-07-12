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Врач рассказал, кто находится в зоне риска из-за жары

Врач Вахляев: люди с ожирением находятся в зоне риска из-за жары.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Люди с сердечно-сосудистыми, эндокринологическими, хроническими заболеваниями и ожирением находятся в зоне риска в условиях жары, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«В зоне риска группы населения, которые имеют сердечно-сосудистые, эндокринологические, хронические заболевания, ожирение. Кстати, дефицит массы тела — это тоже риск получить плохие события в связи с жарой, то есть тепловой удар», — заявил он.

Вахляев отметил, что дети могут пострадать из-за жары сильнее, чем взрослые, так как из-за меньшего веса они перегреваются гораздо быстрее.

«Головной убор, адекватное употребление жидкости, нахождение в прохладном месте, режим активности и отдыха — это самые ключевые меры профилактики», — добавил он.

Кардиолог также пояснил, что согласно физиологии, в условиях жары наступает достаточно большая вазодилатирующая реакция — то есть расширение сосудов, так как организм стремится отдать тепло. «Организм открывает все, что может открыть, чтобы максимально отдать тепло. До какого-то момента это может работать, однако открытие сосудов вместе с тем может и увеличить поглощение этого тепла», — уточнил Вахляев.